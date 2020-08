REGIONALI 2020. ITALIA VIVA, LA LISTA CHE FA SALTARE GLI EQUILIBRI NELLA COALIZIONE DI DE LUCA

Quando, qualche giorno fa, Matteo Renzi, ospite a Salerno per la presentazione del suo libro, parlando con la stampa, aveva dichiarato che “Italia Viva sarebbe stata determinante per la vittoria di Vincenzo De Luca in Campania”, in molti avevano storto il naso, credendo ad una delle solite dichiarazioni rilasciate alla vigilia della campagna elettorale. Ed, invece, i fatti ma soprattutto i nomi che entrano a fare parte di Italia Viva, sembrano andare proprio in quella direzione. Italia Viva, fatto abbastanza importante, si muove in perfetta autonomia all’interno della coalizione di De Luca senza dover rendere conto delle scelte e senza dover condividere con altri i nomi dei candidati. L’esempio di scuola è quello di Ernesto Sica che segna un passaggio fondamentale nelle scelte politiche del partito di Matteo Renzi: l’obiettivo di Ettore Rosato, in poche parole, è quello di mettere in campo liste molto competitive che possano muoversi senza vincoli e veti. E, per le prossime ore, anche nelle altre province della Campania ci saranno altre importanti novità all’interno di Italia Viva.

Share on: WhatsApp