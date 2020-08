MATTEO SALVINI IN CAMPANIA PER LE REGIONALI 2020: A SALERNO IL 25 E 26 AGOSTO

Prima una cena (in programma , all’interno di un noto albergo della città capoluogo, con tutti i candidati alle Regionali della Campania, poi un lungo tour in Provincia di Salerno che toccherà l’Ospedale Covid di Salerno ed alcune località del Cilento tra cui Agropoli e Sapri. In vista delle elezioni comunali, poi, Matteo Salvini sarà anche a Cava de’ Tirreni per sostenere la candidatura a sindaco di Marcello Murolo.

Matteo Salvini torna in provincia di Salerno in vista delle Regionali 2020 e lo fa puntando sul tema della sanità. Il leader della Lega, forse non a caso, sarà in Campania solo dopo la presentazione ufficiale delle liste e quindi lancerà gli ultimi 20 giorni di campagna elettorale verso l’appuntamento del 20 e 21 Settembre.