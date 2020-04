ELEZIONI REGIONALI. LA PROPOSTA DI TOTI: “SI FACCIANO AD INIZIO ESTATE, HO L’OK DI DE LUCA E ZAIA”

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giovanni Toti, Governatore della Liguria, lancia la proposta di una data per la celebrazione delle elezioni regionali: “elezioni ad inizio estate 2020, prima dell’autunno quando, magari, ci potrebbe essere una seconda ondata”.

Una semplice idea ? Pare proprio di no perchè all’interno dell’intervista Toti dichiara di averne già parlato con il Ministro dell’Interno Lamorgese e di avere avuto anche l’ok da parte di alcuni governatori, tra cui Vincenzo De Luca (Campania) e Luca Zaia (Veneto).

28 Giugno o 5 Luglio, queste le possibili date indicate da Toti che, pero’, ribadisce come il tutto è legato all’andamento del contagio in Italia.