ELLY SCHLEIN: “NON RISPONDO AD ATTACCHI DI DE LUCA, NON POSSO PIACERE A TUTTI”

“Il cambiamento non piace a tutti e non andrò mai a genio a tutti. Agli attacchi personali non rispondo, resto sulla politica. Abbiamo fatto scelte che nessun segretario fa a cuor leggero: abbiamo commissariato il partito a Caserta e Campania. Nel congresso ci sono state irregolarità gravi limitatamente ad alcune zone, e dove ci sono gravi irregolarità è nostro dovere intervenire”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo a ‘In onda’ su La7, rispondendo a chi le chiedeva un commento sulle dure parole nei suoi confronti di Vincenzo De Luca.

