ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “STOP ALLA FUGA DEI NOSTRI GIOVANI DALLA CAMPANIA”

Enza Cavaliere, assessore comunale di Mercato San Severino, oggi candidata con la lista De Luca Presidente alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, guarda con grande attenzione al mondo dei giovani. E da madre campana assume un impegno per evitare, ancora, fughe di giovani dai territori della Regione.

Sarà pure che sono Madre di figli #giovani, sarà che nel mio ruolo amministrativo sono costantemente al servizio dei giovani e della #cultura, sarà che ho voglia di tornare a vedere i giovani ripopolare la mia amata città e la mia amata provincia, ma mi sento la candidata dei Giovani e voglio dare loro un supporto totale dedicando loro il mio tempo e pensando a proposte che siano studiate su misura per loro.

Non mi fermerò fino a quando non vedrò di nuovo valigie arrivare in stazione e in aeroporto per rimanere e non per ripartire.