NELLO FIORE (CAMPANIA LIBERA): 10 SEDI IN TUTTA LA PROVINCIA PER ASCOLTARE GLI ELETTORI

Sono ben 10, in tutto il territorio della Provincia di Salerno, i comitati elettorali che il Consigliere Regionale Nello Fiore, candidato alle Regionali 2020 con la Lista di Campania Libera per De Luca Presidente, ha aperto per continuare una opera di ascolto degli elettori e degli amministratori del Salernitano.

Da Salerno a Battipaglia, da Pontecagnano Faiano a Sarno, passando per Serre, Capaccio, Siano, Mercato San Severino, Pagani e Giffoni Valle Piana.

L’avvocato salernitano, per la prima volta eletto consigliere comunale a Salerno nel 1993 con la lista Progressisti per Salerno, assessore alla attività produttive nel Comune capoluogo dal 2006 al 2010, è stato il promotore del Piano Commerciale Urbano e della liberalizzazione delle licenze commerciali.