ENZO MARAIO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO): “DEPOSITATE LE LISTE, IO NON SONO CANDIDATO”

“Abbiamo appena depositato le liste dei candidati del Partito Socialista Italiano alle elezioni regionali della Campania. Il nostro simbolo sarà sulla scheda elettorale.

Una bella squadra, frutto di un grande lavoro fatto in tutta la Regione. Non abbiamo rinunciato a due fattori: la competenza e l’amore per il territorio, due punti fermi della nostra azione politica.

Come molti sanno, io ho deciso di non ricandidarmi, da consigliere regionale in carica, perché è mia intenzione impegnarmi totalmente sul ruolo di segretario nazionale del Psi e continuare a lavorare per rilanciare il partito, coltivandone la preziosa autonomia politica ed organizzativa e lavorando perché i dirigenti abbiano maggiore cura del territorio con la presenza elettorale.”

Lo scrive il consigliere regionale uscente Enzo Maraio, Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano.

Ci attendono sfide importanti per rendere più moderno e credibile il centrosinistra italiano, che sta vivendo un momento di grande difficoltà. Siamo già al lavoro per la Festa nazionale che terremo a Napoli agli inizi di settembre e per la conferenza organizzativa e programmatica da tenere entro la fine dell’anno. Due appuntamenti importanti, da dove usciranno proposte politiche, che fortificheranno noi e il nostro ruolo nel centrosinistra.