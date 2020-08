GIOVANNI D’ERCOLE (FDI): “ASCOLTARE DE LUCA SUI TRASFORMISTI? CREDE DI PRENDERCI IN GIRO?”

“Certo che ascoltare De Luca, che in piena campagna elettorale si viene a prendere a Morra la cittadinanza onoraria (non ho ben capito per cosa), parlare contro la politica opportunista e trasformista è un po’ come sentire un grillino parlare di coerenza.”

E’ quanto scrive Giovanni D’Ercole, candidato al consiglio regionale con Fratelli d’Italia in Provincia di Avellino.

Ci sarebbe da ridere, se la sua accozzaglia clientelare non avesse fatto piangere tanti giovani scappati dalla Campania, non avesse fatto piangere tanti che meritavano e sono stati invece messi da parte perché c’erano gli “amici” e gli “amici degli amici”.

Ma davvero questo figuro crede di poterci ancora prendere in giro?