ENZO MARAIO (PSI): “BENE LETTA SU CENTRO SINISTRA UNITO ALLE AMMINISTRATIVE”

Condividiamo la posizione espressa da Enrico Letta. Il centrosinistra vince quando fa le coalizioni e soprattutto quando il PD è inclusivo, favorisce il dialogo e crea sinergie con i suoi alleati. Lo diciamo da tempo e non sempre lo registriamo nei vari livelli territoriali”. Così in una nota Enzo Maraio, segretario del Psi, rispondendo all’affermazione del segretario del Pd, Enrico Letta, a “Radio Immagina”.

“Quella di Letta ci sembra una inversione di rotta decisiva che rafforza la convinzione che bisogna costruire alleanze – ha aggiunto Maraio – per dare risposte ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori, oggi in grande sofferenza. Così il centrosinistra tornerà ad essere credibile e competitivo, a cominciare dalla prossima sfida elettorale delle elezioni amministrative”.

Share on: WhatsApp