DE LUCA PREANNUNCIA LA ZONA ARANCIONE DAL 20 APRILE E RISTORANTI APERTI FINO ALLE 23:30

I dati della Regione Campania, secondo quanto dichiarato dal Presidente Vincenzo De Luca, lasciano presagire ad un cambio di colore, dal rosso all’arancione, a partire dalla prossima settimana. De Luca guarda oltre e, al termine di una riunione con il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha anche parlato di grandi novità per il settore della ristorazione.

“Ho spiegato – ha dichiarato De Luca – che noi dobbiamo avere un limite alla movida notturna. Non possiamo scherzare: a mezzanotte tutti a casa. Decidiamo la prossima settimana gli orari di apertura, soprattutto per i ristoranti e gli orari serali perchè è evidente che il grosso dei clienti arriva a cena e non a pranzo.

Anche li’ dobbiamo stabilire un limite: alle 11:30 o a mezzanotte finisce l’attività di ristorazione ma l’importante è che dopo tutti vadano a casa”.