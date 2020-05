ERNESTO SICA (LEGA): “ADESSO E’ IL MOMENTO DI ESSERE ANCORA PIU’ RESPONSABILI”

Questo periodo di quarantena mi è servito per riflettere: ho preferito non scrivere nulla per non fare speculazioni e alimentare sterili polemiche, ho preferito valutare cosa si stesse effettivamente facendo per i cittadini e per il nostro territorio, per il nostro sud che si è contraddistinto per un grandissimo senso di responsabilità.

Lo scrive Ernesto Sica, Consigliere Provinciale della Lega.

L’inizio della fase 2 investe ognuno di noi di grande senso civico: è più che mai necessario continuare a rispettare le norme e soprattutto le regole sanitarie e di distanziamento sociale. Adesso è il momento di essere ancora più responsabili e affrontare la fase più difficile, quella della ripartenza e della ricostruzione