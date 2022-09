FDI, IL MIX PERFETTO TRA POLITICA E SOCIETA’ CIVILE: DA EDMONDO CIRIELLI AD ELENA SCARLATO

Un mix perfetto tra mondo della politica e società civile: la formula di una squadra composta dai veterani della politica come Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone, insieme all’imprenditrice Elena Scarlato, alla sua prima esperienza elettorale, pare essere vincente e capace di attirare i consensi degli elettori. E’ questa la proposta che, in base ai sondaggi risulta vincente sui territorio, che Fratelli d’Italia ha voluto presentare in Campania ed in modo particolare nella Circoscrizione Campania 2 dove le ultime rilevazioni si SWG parlano di un partito ampiamente sopra il 30%.

Una soluzione che è stata, fortemente voluta, anche da Giorgia Meloni che ha chiesto, espressamente, ai singoli responsabili regionali di individuare figure di spicco – conosciute e stimate – provenienti dagli ambienti del lavoro, delle professioni, delle associazioni. Elena Scarlato rappresenta, di sicuro, una novità nel panorama della politica regionale ed il suo impegno, tanto nel Collegio Uninominale del Senato di Giugliano quanto nella lista proporzionale Campania 2, sta confermando la bontà della scelta.