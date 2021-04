FEDERCEPI COSTRUZIONI DOMANI 20 APRILE ALLA CABINA DI REGIA PER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Federcepicostruzioni e CEPI parteciperanno domani, martedì 20 aprile, alla sessione straordinaria per l’attrazione di investimenti esteri della Cabina di Regia per l’Italia Internazionale, organizzata dai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo Economico.

I lavori saranno introdotti dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Lorenzo Angeloni, cui seguiranno gli interventi dei co-presidenti della Cabina di Regia: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico.

Previsti gli interventi istituzionali dei ministri Marta Cartabia (Giustizia), Daniele Franco (Economia e Finanze), Stefano Patuanelli (Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), Roberto Cingolani (Transizione Ecologica), Enrico Giovannini (Infrastrutture e Mobilità Sostenibili), Maria Cristina Messa (Università e Ricerca), Dario Franceschini (Cultura), Massimo Garavaglia (Turismo), Vittorio Colao (Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale), Renato Brunetta (Pubblica Amministrazione), Mara Carfagna (Sud e Coesione Territoriale) e del presidente dalla Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.

All’iniziativa hanno aderito CEPI e Federcepicostruzioni. All’importante confronto parteciperanno pertanto, domani, i rispettivi presidenti nazionali Rolando Marciano e Antonio Lombardi.

