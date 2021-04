NAPOLI, COMUNALI 2021. ITALIA VIVA SPINGE PER LE PRIMARIE: PRONTO GENNARO MIGLIORE

Per le Comunali 2021 a Napoli, Italia Viva ripropone agli alleati del centro sinistra, a cominciare dal Partito Democratico, la celebrazione delle Primarie per la scelta del candidato sindaco. Una mossa simile a quella che il PD sta immaginando per Roma, ma che, a Napoli, metterebbe fuori dalla coalizione il Movimento 5 Stelle, lasciando aperta la partecipazione solo al PD, ad Italia Viva, al Partito Socialista, a Leu. A sostenere le ragioni delle Primarie il candidato indicato da Italia Viva per le Comunali 2021 di Napoli Gennaro Migliore.

“Ma è mai possibile che una capitale come Napoli debba aspettare prima cosa accade nel centrosinistra a Roma?” è quanto scrive il parlamentare di Italia Viva Gennaro Migliore.

“Una candidatura è sempre un atto di responsabilità individuale all’interno di un progetto collettivo ed un passo che trova sempre entusiasti, favorevoli e contrari con riserva e contrari.”