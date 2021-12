FISCIANO. AL VIA LE INIZIATIVE PER IL NATALE 2021 INSIEME ALLA PRO LOCO

La Pro Loco Fiscianese organizza anche quest’annno dei momenti di festa per rallegrare il periodo più suggestivo e coinvolgente dell’anno.

𝗡𝗔𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗶𝗻 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗘, è l’evento in calendario l’11 e 12 dicembre che si svolgerà nel suggestivo cortile del Palazzo di Città di Fisciano.

Una manifestazione che nasce con l’intento di recuperare lo spirito di comunità e condivisione che abbiamo dovuto un pó accantonare, in questo periodo di forzate distanze.

L’iniziativa vedrà coinvolte le associazioni di tutto il territorio fiscianese, che si adopereranno alla realizzazione di simpatici laboratori, giochi coinvolgenti e animazione per bambini.

Ci sarà poi la possibilità di incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente, dopo averla scritta con l’aiuto dell’elfo, la letterina o di imbucarla direttamente nella sua cassetta personale!

L ’11 dicembre sarà anche l’occasione giusta per lanciare la seconda edizione di 𝗜𝗹𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝗶𝗔𝗠𝗢 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 ed accendere ufficialmente le

luci di natale che adorneranno le vie cittadine. Partirà così il contest che vedrà partecipi tutti i fiscianese che si contenderanno “ il più bel bancone” illuminato e decorato delle festività natalizie!

Ma le novità non finiscono qui, il 12 dicembre alle ore 12, presso la piazza Gaetano Sessa, ci sarà l’inaugurazione del monumentale ed artistico 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙚𝙥𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙈𝙞𝙨𝙚𝙧𝙞𝙘𝙤𝙧𝙙𝙞𝙖 di Montevergine che la Parrocchia San Pietro Ap. E Spirito Santo di Fisciano ha avuto l’onore di ospitare quest’anno in occasione delle festività.

Il Presepe realizzato in stile settecento napoletano ed ispirato alla bolla Misericordiae Vultus di Papa Francesco, è stato esposto nel periodo natalizio dell’anno 2017 in Piazza San Pietro in Vaticano.

La monumentale opera è composta dalla tradizionale scena della Natività e dell’Adorazione dei

Magi, accompagnata dai pastori raffiguranti le sette opere di Misericordia corporale. Saranno organizzate visite guidate al presepe e alla Congrega del Rosario che ospita una parte delle scene dello stesso.

Insomma “tante novità in serbo per tutti l’11 ed il 12 dicembre a Fisciano” è la promessa del Presidente della Pro Loco Fiscianese Donato Aliberti.

Share on: WhatsApp