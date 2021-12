DE LUCA INTRODUCE LA NORMA CHE PUNISCE I FANNULLONI: NIENTE PREMIO PER CHI RITARDA I PROCEDIMENTI

Sanzioni pecuniarie per i dirigenti della Regione Campania che, per negligenza o colpa, o per inerzia del responsabile del procedimento, non completano, nei tempi previsti dalla normativa, l’iter per l’adozione di un provvedimento. E per i fannulloni, in Regione Campania, il Presidente De Luca introduce un taglio dell’indennità di risultato ma anche, nei casi piu’ gravi, l’avvio di un procedimento disciplinare. E’ questa la novità contenuta all’interno della bozza della Legge di Bilancio Regionale, da oggi al vaglio della Commissione Finanza della Regione Campania. De Luca ha voluto dedicare un apposito capitolo alla velocizzazione delle procedure amministrative di competenza della Regione Campania, prevedendo anche una modifica per l’approvazione dei debiti fuori bilancio che, adesso, diventano di competenza della Giunta e non piu’ del Consiglio Regionale. Quello, pero’, destinato a far discutere anche nei prossimi giorni è, sicuramente, l’articolo 23 della Legge di Bilancio che introduce norme molto piu’ severe nei confronti dei funzionari e dei dirigenti che dovessero, con il proprio comportamento, provocare un immotivato ritardo nel rilascio di una autorizzazione o anche di un semplice parere: adesso si tocca la tasca, De Luca mette la mano nel portafogli dei dipendenti della Regione Campania, con un articolo che va nella direzione di velocizzare tutti i procedimenti amministrativi.

