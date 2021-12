REGIONE CAMPANIA, IL BILANCIO 2022 ARRIVA IN COMMISSIONE FINANZE

Parte, ufficialmente, oggi, con la convocazione del Presidente della Commissione Franco Picarone, l’iter per l’approvazione, entro la fine dell’anno, del Bilancio di Previsione 2022 della Regione Campania. La bozza del documento, 35 articoli di cui gran parte dedicata alla materia urbanistica, impegnerà i consiglieri regionali per l’ultima parte dell’anno, considerato che secondo le previsioni della maggioranza, il provvedimento arriverà in aula il prossimo 20 Dicembre, accompagnato, se necessario, anche dalla mozione di fiducia. Nulla di nuovo, sotto il profilo politico: da quando è stato introdotto l’istituto della fiducia sulla Legge di Bilancio tutti i presidenti hanno preferito utilizzarlo, proprio per evitare l’assalto alla diligenza dei fondi regionali con la presentazione di centinaia di emendamenti.

