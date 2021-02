FISCIANO. IL PD LOCALE INDICA VINCENZO SESSA CANDIDATO SINDACO PER IL 2021

Dopo l’ok da parte della maggioranza all’interno del Consiglio Comunale, Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano, incassa l’ok anche del Partito Democratico. In serata, infatti, si è tenuta la riunione del Direttivo Cittadino del PD, guidato dal Portavoce Michele Merola, al termine della quale è stato indicato, come candidato sindaco per le Comunali del 2021, l’attuale primo cittadino Vincenzo Sessa.

“Da Portavoce del Circolo Cittadino del Partito Democratico”, sottolinea Michele Merola, ” sono molto soddisfatto del risultato che ha prodotto la riunione odierna. Tutti i componenti hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dalla compagine amministrativa ed in particolare dal Sindaco Vincenzo Sessa, del cui operato pienamente si riconoscono. Hanno altresì sollecitato il primo cittadino a continuare nell’impegno profuso, con l’entusiasmo fin ora messo in campo per far crescere ulteriormente la comunità amministrata.”