DE LUCA PREPARA L’ORDINANZA PER LO STOP ALLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

L’andamento del virus starebbe preoccupando, e non poco, l’Unità di Crisi della Regione Campania ed il Presidente della Regione Campania tanto che, già nelle prossime ore, potrebbe arrivare una nuova ordinanza che revocando la precedente, ordina la didattica a distanza, su tutto il territorio della Campania, per gli alunni delle Scuole Medie e per gli studenti delle Scuole Superiori.

Se le anticipazioni trovassero conferma nella decisione di De Luca, si tratterebbe dell’ennesimo passo indietro a poco piu’ di due settimane dal rientro in classe per le scuole medie e di una settimana per le superiori.

Sono stati, in questi giorni, numerosi i sindaci della Provincia di Salerno ad adottare provvedimenti autonomi per lo stop alle lezioni in presenza a causa di casi di covid accertati tra gli alunni o tra il personale scolastico.