FISCIANO. L’APPELLO DEL SINDACO SESSA: “PER STRADA ANCORA TROPPA GENTE SENZA MASCHERINE”

La fase 2 che stiamo vivendo, è una fase di CONVIVENZA con il virus del Covid-19 che, vi ricordo, è ancora presente tra noi. Questo deve farci assumere, ancor di più, comportamenti attenti e responsabili.

Sono sinceramente deluso dal notare che in strada sono ancora presenti persone senza mascherina o che non rispettano il distanziamento sociale previsto dal protocollo sanitario.

Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.

Non è ammissibile sapere che alcuni genitori, qualche giorno fa, hanno portato i propri figli nelle aree giochi per bambino presenti in Città. E’ risaputo che questi luoghi sono, per ora, ancora chiusi al pubblico. I comportamenti di tutti noi sono decisivi in questa fase e forse in maniera maggiore rispetto ad una fase contraddistinta da “misure di blocco” come è stata la fase 1. Se questi atteggiamenti continueranno ad esistere sul nostro territorio, mi vedrò costretto ad emettere nuove ordinanze restrittive e in sinergia con le forze dell’ordine provvederemo a sanzionare i trasgressori senza nessun margine di tolleranza.

L’emergenza sanitaria NON è finita, non fermiamoci adesso!