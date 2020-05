REGIONALI 2020. CONTE PROMETTE UN IMPEGNO PER LUGLIO, M5S E PD RINVIANO A SETTEMBRE

Ancora una giornata all’insegna della grande confusione per la data delle prossime elezioni regionali in Campania, come nelle altre regioni chiamate al voto per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale. Nella giornata di ieri il Premier Conte, nel corso della riunione della Assemblea Stato Regioni, si era detto possibilista circa una finestra per il voto a luglio, seppure con una serie di attenzioni e di valutazioni sanitarie. Immediatamente è giunta la smentita da parte della sua stessa maggioranza (tanto Pd quanto Movimento 5 Stelle) che, oggi, all’interno della Commissione Affari Costituzionali, ha confermato che non ci saranno emendamenti per modificare il Decreto che stabilisce la finestra elettorale a partire dal prossimo 12 settembre. La partita, in ogni caso, non è per nulla finita, anche perchè i Governatori potrebbero, nelle prossime giornate, tornare alla carica e chiedere alla maggioranza di modificare la data. Il tutto, è chiaro, potrebbe avvenire con un emendamento blindato, inserito direttamente dal governo, e sul quale ci potrebbe essere anche la mozione di fiducia.

