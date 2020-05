NEL DL RILANCIO SPUNTA IL FONDO PERDUTO PER PMI. RISCHIO COMPENSAZIONI? PAGA L’AGENZIA DELLE ENTRATE

In attesa di conoscere il testo definitivo del Decreto Rilancio, iniziano a circolare le prime indiscrezioni e, in modo particolare, la possibilità che ci sia un fondo di quasi 10 miliardi di euro da destinare ai finanziamenti, a fondo perduto, per le Piccole e Medie Imprese, con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, che riescano a dimostrare un calo della produzione nel periodo del lockdown. Ad erogare i fondi, pero’, ed è questa la grande novità, dovrebbe essere l’Agenzia delle Entrate e non invece il Ministero delle Finanze o, anche, il Ministero del Lavoro. Perchè ? Secondo qualche prima voce dietro la scelta del Governo vi sarebbe anche la possibilità di giungere ad una compensazione con i debiti tributari: in poche parole i fondi, una volta accertato il titolo per riceverli, potrebbero finire al centro di una compebsazione. Un dare ed avere che potrebbe concludersi con l’azzeramento o l’abbassamento del debito fiscale.

