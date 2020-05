EDMONDO CIRIELLI (FDI): “GLI OSPEDALI DI NAPOLI IMPLODONO, FALLITO IL MODELLO DE LUCA”

“Altro che modello Campania, negli ospedali di Napoli regna il caos. De Luca, affetto da tempo dal virus dell’ironia, la smetta con le fake news perché l’emergenza sanitaria non è finita”. Lo dichiara il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli che si schiera al fianco degli operatori sanitari e dei sindacati che denunciano la grave situazione in cui sono costretti a lavorare, in particolare, nei nosocomi partenopei.

“E’ sconcertante leggere la lettera inviata dal responsabile del 118 ai vertici dell’Asl Napoli 1 con cui denuncia che in appena due giorni si sono registrati dei pericolosi sovraffollamenti di barelle nella maggior parte degli ospedali cittadini, nonostante sia ancora in corso la pandemia di Covid-19. Al Cardarelli, ad esempio, in soli quindici giorni, si sarebbero verificati ben otto contagi in un solo reparto; all’ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno, invece, è stato richiesto finanche l’intervento della Prefettura perché tutte le postazioni nel pronto soccorso, compresi i codici rossi, sarebbero tuttora occupate dai pazienti che attendono i tamponi. Per non parlare del grande bluff del Centro Covid dell’ospedale del Mare che, nonostante la pomposa inaugurazione e i migliaia di euro costati ai cittadini campani, risulta di fatto ancora inattivo; mentre all’ospedale dei Pellegrini – secondo i sindacati – mancherebbero ancora le fonti di ossigeno per la tenda anti-Covid. Insomma, i nosocomi partenopei stanno implodendo nel silenzio assordante della Regione. Il governatore De Luca intervenga subito con provvedimenti straordinari per garantire la sicurezza negli ospedali e tutelare la salute di pazienti ed operatori sanitari prima che sia troppo tardi. Si occupi più di Sanità e meno di sceneggiate su questioni di competenza governativa ” conclude Cirielli.