FISCIANO. RIFIUTI ABBANDONATI PER STRADA, LA RABBIA DEL SINDACO VINCENZO SESSA

La maleducazione non è tollerabile, ORA BASTA!

Siamo stufi di vedere la città violentata da persone incivili che abbandonano i rifiuti in strada e non rispettano le regole minime nell’applicazione della raccolta differenziata.

Non parlo solo di semplici sacchetti di sporco ma a volte di interi arredamenti, materassi, scarti industriali e rifiuti elettronici che hanno, anche, uno smaltimento particolare.La denuncia arriva dal sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

Il nostro impegno con la Fisciano Sviluppo e la Polizia Municipale è costante e abbiamo rafforzato i controlli per far difronte a queste situazioni di inciviltà estrema, inasprendo le sanzioni e perseguendo i trasgressori.

Ma ognuno deve fare la sua parte, solo insieme è possibile!

