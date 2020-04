SALERNO. I CONSIGLIERI CELANO, CAMMAROTA E RUSSOMANDO CHIEDONO STOP AI MUTUI COMUNALI

Con una nota indirizzata al Sindaco di Salerno i consiglieri comunali Roberto Celano, Antonio Cammarota e Lucio Russomando, hanno chiesto di procedere all’attivazione della procedura, prevista per i Comuni, che porta alla sospensione, per un anno, del pagamento dei mutui accesi per opere pubbliche.

I sottoscritti consiglieri comunali VISTO

il decreto legge n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 numero 70.

in particolare l’articolo 112 del detto decreto recita: “1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali , trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 326, e’ differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e’ utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19 . La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

ATTESO

che è in corso la redazione del Bilancio di Previsione relativo all’annualità corrente 2020;

al possibile risparmio di spesa suindicato sarebbero da aggiungersi i costi non sostenuti per la sospensione di onerosi servizi attualmente non erogati alla cittadinanza e dettagliati in precedenti note;

CHIEDONO

se ritenuto meritevole di accoglimento, di procedere all’uso della quota capitale liberata per garantire:

l’acquisto di mascherine per l’intera popolazione di Salerno;