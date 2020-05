FONDERIE PISANO. L’APPELLO DI GAETANO AMATRUDA: “DE LUCA SIA CHIARO”

“De Luca sia chiaro. Renda noto lo studio Spes, che dovrebbe già essere, a quanto pare, nella sue disponibilità” lo sottolinea Gaetano Amatruda, dirigente Forza Italia, dopo le uscite di De Luca sulle Fonderie Pisano. Il giornalista salernitano, con l’Associazione ‘Andare Avanti’ ha chiesto ai gruppi consiliari in Regione, ‘Caldoro Presidente’ e ‘Forza Italia’ di procedere con l’accesso agli atti presso le strutture regionali.

“Le preoccupazioni espresse sulle Fonderie Pisano sono rappresentate da cittadini ed associazioni, da molti esponenti istituzionali, soprattutto a Pellezzano, da tempo. La situazione nella zona Nord di Salerno ed in alcune zone della Valle dell’Irno è – dice – preoccupante. Basta con le capriole della Giunta e del Comune, serve una grande operazione verità e leggere gli studi e non le sintesi del Palazzo, e’ diritto dei cittadini. Le voci che circolano sono drammatiche”.

“Allora si acceleri perché questi ritardi rischiano di rappresentare un danno per i cittadini e per i lavoratori costretti in condizioni difficili e senza serenità” conclude Amatruda che ricorda “le notti passate in tenda davanti i cancelli della fabbrica”