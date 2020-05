CAMBIAMO CAMPANIA: IL SETTORE MARITTIMO DIMENTICATO DA TUTTE LE ISTITUZIONI

Esprimiamo la nostra più totale solidarietà a tutto il settore del trasporto e del Cluster Marittimo lasciato solo in questo momento di assoluto bisogno, una scelta incomprensibile considerando la funzione vitale di tali comparti, indispensabili non solo per l’economia della nostra Nazione, ma anche per la continuità dei rifornimenti alimentari.

È bene ricordare al Governo che l’Italia ha oltre 8000 km di coste e che dipende per oltre il 90% dal commercio marittimo, per cui non comprendiamo le motivazioni che lo hanno spinto a fornire aiuti economici al solo comparto aeroportuale, dimenticandosi di quello marittimo e quello su ruotato. A parer nostro si tratta di un’amnesia incomprensibile e imperdonabile che mina profondamente il nostro presente e il nostro futuro, spingendoci a far nostre le proposte avanzate da Alis, Confitarma e Assarmatori, cadute nell’oblio dell’ultimo decreto governativo quali defiscalizzazione e aumento di liquidità, utili a far risollevare un settore così importante per il nostro paese.