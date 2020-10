GIUNTA REGIONALE. DOMANI IN ARRIVO I DECRETI DI NOMINA PER GLI ASSESSORI ?

Potrebbero arrivare domani, ma solo a condizione che vengano proclamati i nuovi consiglieri regionali, i Decreti del Presidente della Regione Vincenzo De Luca per la nomina dei nuovi assessori regionali e per le relative deleghe. Il rallentamento delle procedure della Commissione Elettorale – che per il momento ha ufficialmente proclamato solo il Presidente – stanno incidendo anche sull’attività amministrativa della Regione Campania che, per il momento, continua a fare riferimento alla vecchia giunta.

