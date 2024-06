IL COMUNE DI FISCIANO OSPITA IL CONVEGNO SULLE COMUNITA’ SOLARI E COMUNITA’ ENERGETICHE

L’Amministrazione Comunale di Fisciano ha programmato per il giorno 12 giugno 2024 alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare “Gaetano Sessa”, l’evento dal titolo “COMUNITA’ SOLARI E COMUNITA’ ENERGETICHE”. Interverranno Vincenzo Sessa sindaco della Città di Fisciano; il prof. Leonardo Setti , Docente dell’Università di Bologna e Presidente del Centro per le Comunità Solari; Franco D’Auria, Amministratore Unico della CPS D’Auria; Luigi D’Auria CEO di Trans Italia SpA; Cono Federico , Vicedirettore Generale della BCC Monte Pruno.

L’incontro aperto alla cittadinanza è finalizzato ad illustrare in modo approfondito il funzionamento delle Comunità Solari ed Energetiche. Nello specifico: come si costituiscono, cosa sono, chi può finanziarle, che costi di gestione hanno e il perché della loro fondamentale importanza per le comunità. L’Amministrazione di Fisciano patrocinerà l’iniziativa insieme a Sponsor che, attraverso la “Responsabilità Sociale d’Impresa” in fase di bilancio aziendale, definiranno un percorso socioculturale che vedrà l’impresa stessa protagonista principale di un futuro “sostenibile ”. A breve, infatti, nascerà a Fisciano una Comunità Solare, la prima in Campania e si procederà, attraverso un percorso educativo, ad istruire le famiglie all’ autoconsumo di energia rinnovabile prodotta sul nostro territorio, risparmiando denaro, riducendo CO2 e creando realtà tecnologicamente avanzate che rispettano l’uomo e l’ambiente