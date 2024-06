BOCCIATO IN SENATO L’EMENDAMENTO PER IL TERZO MANDATO PER I RETTORI UNIVERSITA’

E’ stato dichiarato improponibile, con parere negativo della Commissione Bilancio, l’emendamento, presentato da alcuni senatori della Lega, per inserire, nel testo del Decreto Coesione, in valutazione al Senato per la conversione in legge, la norma per autorizzare i Rettori delle Università al terzo mandato da quattro anni. Stop, dunque, all’emendamento che avrebbe aperto la strada alla ricandidatura per numerosi Rettori in carica che, fino alla fine, hanno sperato che il Senato desse il suo ok alla norma. Cambiano, dunque, le strategie elettorali all’interno di numerosi atenei italiani dove, a partire dal prossimo autunno, inizieranno le procedure per l’elezione dei nuovi Rettori.

