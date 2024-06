ANIELLO GIOIELLA (FDI): “GRANDE RISULTATO IN PROVINCIA DI SALERNO PER GIORGIA MELONI. AUGURI A GAMBINO”

“I dati ottenuti da Fratelli d’Italia, alle Elezioni Europee, sia in Campania ma, soprattutto, in Provincia di Salerno sono la conferma della bontà del lavoro portato avanti, negli ultimi due anni, dal Governo di Giorgia Meloni ma anche un importante riconoscimento per una classe dirigente, guidata dal nostro Vice Ministro Edmondo Cirielli, che cresce e migliora il suo rapporto con il territorio. Strepitoso, poi, il risultato ottenuto dall’amico Alberico Gambino che, a Bruxelles, rappresenterà tutta la comunità di Fdi.”

Lo dichiara il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella.

E questi numeri sono il premio per chi, da decenni, con coerenza, porta avanti gli stessi principi politici, quelli della nostra leader Giorgia Meloni. Fdi, per la prima volta, è il primo partito in tutta la Provincia di Salerno che, negli ultimi decenni, ha visto sempre primeggiare il Partito Democratico e le forze di centro sinistra: è un segnale forte, importante, tangibile per le prossime competizioni elettorali, a cominciare dalle Elezioni Provinciali che, a breve, torneranno al sistema di voto diretto dei cittadini, eliminando, finalmente, il sistema anti democratico del voto di secondo livello che, di fatto, esclude gli elettori dalla scelta di Presidente e Consiglieri Provinciali. Siamo dinanzi ad una nuova era politica nella quale FDI sarà la guida di tutto il centro destra, in Provincia di Salerno ma soprattutto in Regione Campania!