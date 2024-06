IMMA VIETRI (FDI): “STRAORDINARIA VITTORIA DI GIORGIA MELONI, CONGRATULAZIONI A GAMBINO”

Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica del Paese ed ottiene un risultato migliore rispetto al 2022. E siamo l’unico Paese in Europa dove il Governo in carica ha vinto le elezioni europee dopo quasi due anni dall’insediamento, nella situazione più difficile che l’Italia abbia mai attraversato. I cittadini hanno rinnovato in massa la loro fiducia nei confronti del Presidente, che ha ottenuto un risultato bulgaro a livello nazionale (con 2 milioni e 200mila preferenze ed oltre) e nella sola Circoscrizione Italia Meridionale con più di 546 mila preferenze”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Da parlamentare salernitana, esprimo le mie congratulazioni a tutti i candidati di Fratelli d’Italia e in particolare all’onorevole Alberico Gambino, uomo con una lunga e consolidata esperienza politica e amministrativa, eletto europarlamentare con oltre 92 mila preferenze. Quella di Alberico – aggiunge Vietri – è una vittoria importantissima, frutto di un grande lavoro di squadra e di un forte radicamento territoriale del nostro partito, portato avanti negli anni con tenacia e passione dal Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, il quale, nonostante gli impegni di Governo, non ha mai abbandonato il territorio e, anche in queste elezioni, ha voluto metterci la faccia sostenendo personalmente, in tutte le regioni della Circoscrizione Italia Meridionale, un esponente politico della nostra provincia. Inoltre – sottolinea Vietri – un forte plauso va anche al lavoro capillare condotto da tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia (militanti, dirigenti di partito, amministratori locali, parlamentari), che ha consentito al nostro partito di essere il più votato in provincia di Salerno con il 27,41% di consensi, superando il Pd deluchiano fermatosi al 21,42% e anche il M5S che non è andato oltre il 14,61%. Dalle urne è arrivato, dunque, un chiaro segnale di cambiamento e un nuovo attestato di fiducia nei confronti di Fratelli d’Italia. Siamo sulla strada giusta – conclude Vietri – per costruire una forte e credibile alternativa al sistema di potere deluchiano, che da troppi anni malgoverna molti nostri territori e la Regione Campania” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp