Dopo il flop delle Politiche 2022, arriva anche quello delle Europee per Enzo Maraio, candidato con la lista Stati Uniti d’Europa di Matteo Renzi che non ottiene il 4% a livello nazionale, non accedendo alla ripartizione dei seggi per l’Europarlamento. L’ennesima bocciatura elettorale per il Segretario del Psi che, adesso, potrà iniziare l’attività di collaborazione con la Regione Campania e con il Presidente De Luca per l’Ufficio campano dei rapporti istituzionali di Roma.

