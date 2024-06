LEGA. PATRICIELLO ATTENDE LA SCELTA DI VANNACCI E DI SALVINI PER SPERARE IN UN RIPESCAGGIO

Il Generale Vannacci dove accetterà la sua elezione all’Europarlamento all’interno della Lega ? E’ questo l’interrogativo che, proprio in queste ore, il parlamentare europeo uscente Aldo Patriciello si pone: la sua rielezione, infatti, dipende proprio dalla scelta di Vannacci che, di certo, verrà concordata con il Segretario Nazionale della Lega Matteo Salvini.

Intanto resta il secondo posto di Patriciello, ottenuto conquistando 69.000 preferenze che, pero’, non sono bastate per arrivare primo nella lista della Lega nel Collegio Sud Italia dove, come avvenuto nel resto del Paese, il fenomeno Vannacci ha fanno il pieno di voti.