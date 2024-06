LUIGI DI MAIO ALL’ATTACCO DI GIUSEPPE CONTE: “HA SNATURATO IL MOVIMENTO 5 STELLE”

Luigi Di Maio era seduto lungo il fiume: “Sono stato in silenzio per tutta la campagna elettorale – dice alla ‘Stampa’ -. Mi ha meravigliato che Conte e Renzi mi abbiano nominato spesso nelle loro interviste ai quotidiani e alle tv. Anche per questo adesso mi sento in dovere di dire qualcosa”. L’ex ministro degli Esteri del governo Draghi parla di “una performance da elezioni amministrative, non da elezioni di respiro nazionale. Anzi, penso che, di recente, persino alle Amministrative il M5s sia andato meglio. Questa volta perde addirittura il primato al Sud e in regioni come la Campania e la Sicilia, in città come Napoli. Il Pd è stato più bravo a interpretare la difesa dei diritti sociali, su cui noi eravamo un riferimento per le persone”. “Chi ha perso il reddito di cittadinanza – aggiunge – ha capito di averlo perso anche perché i 5 stelle hanno fatto cadere il governo Draghi. Conte ha compiuto il capolavoro di far tornare il bipolarismo”

