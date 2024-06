“Bene interventi di messa in sicurezza di 7 viadotti della SS “Cilentana”. Prosegue l’impegno dell’ANAS e del ministro Matteo Salvini per aumentare gli standard qualitativi della viabilità su una delle arterie principali della provincia di Salerno. Con un impegno aggiuntivo di 7.5 MLN di euro il MIT conferma l’attenzione e l’impegno per il nostro territorio con interventi necessari, auspicati e attesi da anni”. Così in una nota il deputato della Lega Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp