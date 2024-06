PIETRO COSTABILE (GIOVANI FI): “AD UN ANNO MORTE BERLUSCONI SUO MESSAGGIO PIU’ VIVO CHE MAI”

“Gli insegnamenti del Presidente Silvio Berlusconi, i suoi successi, la sua visione sono le fondamenta dell’azione politica di un partito che è in costante rinnovamento, presente sui territori, responsivo alle esigenze dell’elettorato ed in grado di assurgere a nuove responsabilità attraverso i suoi eletti, che rappresentano una classe dirigente formata ed individuata proprio da Silvio Berlusconi, indiscusso genio della politica del ventunesimo secolo.

Il nostro coordinatore regionale On. Fulvio Martusciello, appena rieletto come europarlamentare con quasi centomila preferenze, ne è l’esempio più fulgido, ed in questo giorno di commemorazione colgo l’occasione per complimentarmi ancora con lui e augurargli un buon lavoro.

Al pari di Forza Italia, anche Forza Italia Giovani cresce grazie agli insegnamenti che ha lasciato il nostro indimenticabile Presidente: i giovani azzurri credono nella libertà, nell’impegno, nel merito, ed ognuno di loro eccelle nel proprio campo e nella crescita professionale e politica. Resteremo sempre tutti berlusconiani, difenderemo sempre la grande eredità politica che ha reso grande Forza Italia ed immortale Silvio Berlusconi!”

Lo dichiara Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani in Campania e coordinatore provinciale di Salerno.

