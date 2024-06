SAN CIPRIANO PICENTINO. LE NUOVE SFIDE DI SONIA ALFANO: AEROPORTO, MUSEO E SCUOLE

Non c’è un minuto da perdere: il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, dopo la trionfale vittoria ottenuta alle ultime comunali di sabato e domenica, archiviato il risultato, è già pronta con le nuove sfide, quelle che accompagneranno il suo secondo mandato da primo cittadino. Si parte con l’Aeroporto Costa d’Amalfi e con il piano per intercettare i turisti in transito nello scalo salernitano grazie ad un sistema diffuso di ospitalità con i nuovi B&B sorti sul territorio. Turismo si, ma anche cultura perchè nell’agenda di Sonia Alfano c’è anche il rilancio definitivo del Museo Comunale, che attende l’arrivo di nuovi reperti, provenienti da Pontecagnano Faiano, per aprire le sue porte ai visitatori. Infine le scuole, fiore all’occhiello di San Cipriano Picentino, uno dei pochi comuni della Provincia di Salerno a far comparire il segno + sulla casella delle nascite: accanto alle nuove strutture ci sono da manutenere, durante il periodo estivo, quelle già esistente. Infine, la composizione della Giunta Comunale: nel corso del primo Consiglio Comunale, che si terrà entro il 25 giugno, Sonia Alfano presenterà la sua squadra a tutta la comunità di San Cipriano Picentino.

