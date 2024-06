FRANCO MARI (AVS): “OTTIMA NOTIZIA RACCOLTA FIRME PER LEGGE SU SALARIO MINIMO”

“È una ottima notizia che apre la strada a una nuova fase della lotta alla precarietà del lavoro. Ora procediamo alla raccolta delle firme per la Legge di Iniziativa Popolare sul salario minimo per aggredire lo scandalo della povertà nonostante il lavoro. In questo modo rimetteremo al centro della discussione pubblica la dignità del lavoro”. Così il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella Commissione Lavoro della Camera Franco Mari, dopo la notizia del superamento delle 500 mila firme per il referendum lanciati dalla Cgil.

