FORZA ITALIA CAMPANIA: ECCO TUTTI I NUOVI COORDINATORI PROVINCIALI

In vista delle prossime elezioni amministrative anche il centrodestra batta un colpo. In Forza Italia qualcosa si muove e infatti sono arrivate oggi le nomine dei nuovi coordinatori provinciali. “Sentito il coordinatore nazionale Antonio Tajani – fanno sapere da Fi -, il coordinatore regionale campano Domenico De Siano ha ufficializzato i nomi dei responsabili provinciali del partito in Campania”.

L’eurodeputato Fulvio Martusciello (Napoli città), il deputato forzista Antonio Pentangelo (Napoli provincia), Carlo Sarro (Caserta), Enzo Fasano (Salerno), Cosimo Sibilia (Avellino) e Nascenzio Iannace (Benevento). “Ricomponiamo il quadro delle responsabilità apicali in tutte e cinque le province campane nell’ottica di una più efficace riorganizzazione del partito, in vista delle prossime elezioni amministrative” sottolinea De Siano.