COMUNALI 2021. A ROMA IL TAVOLO DEL CENTRO DESTRA CON I NOMI PROPOSTI DAI TERRITORI

Pieno sostegno unitario ai sindaci uscenti del centro destra ma nessuna decisione sugli altri comuni e sui nomi, proposti dai territori, all’interno della riunione nazionale che ha visto nel pomeriggio a Roma insieme Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo, Udc, Noi con l’Italia e Rinascimento.

CASERTA – Per il Comune di Caserta la Lega, anche a Roma, ha proposto due nomi: Zinzi e Falco. Forza Italia insiste sull’ex Presidente della Provincia Magliocca mentre Fratelli d’Italia punta sui nomi di Cerreto e di Ursomando.

BENEVENTO – Per il Centro Sannita la situazione appare piu’ complessa con Forza Italia che ha indicato il nome di Claudio Lonardo (cugino di Sandra); Fratelli d’Italia ha scelto il nome di Federico Paolucci mentre la Lega, per il momento, non ha ancora individuato il nome da proporre al tavolo.

SALERNO – Cosi’ come accaduto, in occasione del tavolo regionale, a Roma sono arrivati i nomi di Michele Sarno (Fratelli d’Italia), Dante Santoro (Lega), Michele Tedesco (Forza Italia e Cambiamo).