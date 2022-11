FORZA ITALIA CAMPANIA, VOLANO GLI STRACCI. BARANI: “MARTUSCIELLO SI VUOLE LIBERARE DI VUOLO ED ADINOLFI”

“Usare con superficialità il termine camorra, con l’aggravante di farne un arma di scontro politico, è la misura di un epilogo poco dignitoso e per alcuni aspetti sconcertante”. Cosi Lucio Barani, segretario nazionale del nuovo Psi, Liberalsocialisti, in merito alla dichiarazioni del coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello.

“A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina ed il sospetto che ho – dice – è che il coordinatore stia lavorando per rimanere unico candidato uscente alle europee. In questa direzione condivido la lettura di chi vede dietro le sue dichiarazioni sulle dimissioni dalle cariche elettive un attacco non al Nuovo Psi ma alle Europarlamentari Lucia Vuolo ed Isabella Adinolfi passate, con un percorso lineare, in Forza Italia da altri partiti. Martusciello ha iniziato la strategia per liberarsi dei competitor e le due colleghe sono un problema. La loro delegittimazione risponde al preciso disegno di tenerle un passo dietro e ‘marchiate’ dal tradimento per non farle crescere. A loro il totale sostegno della comunità riformista e liberale del centrodestra”.

“Non è questa – rilancia – la Forza Italia che, come movimento socialista, abbiamo contribuito a sostenere, con Caldoro ed altri, quando abbiamo scelto di essere al fianco di Berlusconi”.

“Inizierà ora una fase nuova” conclude.