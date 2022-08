FORZA ITALIA. DA NAPOLI E PROVINCIA CONTINUA LA FUGA DAL PARTITO DI BERLUSCONI

Luigi Vuolo, assessore comunale a Lettere (Na) nonché coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia dell’Area Stabiese-Monti Lattari, e Maria Laura Del Sorbo, Presidente del Consiglio Comunale nonché coordinatrice cittadina del Comune di Lettere lasciano Forza Italia.

“Abbiamo assunto e accettato gli incarichi di partito dopo anni di militanza ma soprattutto in riferimento ad una figura territoriale che ha rappresentato le istanze dei giovani di tutta l’area stabiese-sorrentina – spiegano Vuolo e De Sorbo – ma quando il nostro coordinatore provinciale ci ha comunicato di non essere stato tenuto in considerazione per nessuna posizione nella prossima tornata elettorale, nonostante il suo aver istituto insieme a noi il più folto gruppo giovanile di tutta la Campania ed una consistente compagine di militanti e simpatizzanti del partito, gruppo , è venuta meno la rappresentanza del nostro territorio e quindi anche le ragioni che mi hanno legato ad assumere gli oneri e gli onori di questa carica”