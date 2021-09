FORZA ITALIA, ENZO FASANO: “NOSTRE LISTE A SALERNO, BATTIPAGLIA ED EBOLI”

«L’amministrazione comunale di Salerno ha vissuto una vita travagliata con pezzi che si sono staccati e presentati contro. Noi, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a presentarci uniti e questo rappresenta un valore importante per il centrodestra. Il risultato lo vedremo ma mi sembra che stia nascendo qualcosa di positivo». Così il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, Vincenzo Fasano dopo aver presentato la lista a sostegno del candidato sindaco Michele Sarno. «La città è tornata indietro, i motivi sono tanti. Il Covid ha sicuramente inciso ma che stiamo vivendo una delle stagioni più tristi della storia della nostra città è un dato innegabile. Non c’è niente che funziona, è arrivato il momento di cambiare».

Forza Italia sarà protagonista anche ad Eboli e Battipaglia dove sosterrà le candidature di Damiano Cardiello e Brunello Di Cunzolo. «Siamo lieti di avere potuto presentare liste simili, sia per programmi che per impostazione, anche ad Eboli e Battipaglia. Naturalmente ci atterremo, come sempre, al giudizio degli elettori», ha concluso Enzo Fasano.