COMUNALI 2021, FABBRICATORE (FDI): “UNICO PARTITO A PRESENTARE LISTA NEI TRE COMUNI SOPRA I 15.000 ABITANTI”

“Siamo orgogliosi che il nostro Partito sia l’unico a presentarsi con liste politiche in tutti e tre i grandi

comuni chiamati al voto amministrativo. A Salerno, a Battipaglia e ad Eboli saremo in campo con le liste Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia.

Rivolgiamo ai nostri candidati sindaci Michele Sarno, Ugo Tozzi e Damiano Cardiello il nostro più sentito in bocca al lupo convinti di aver scelto i migliori alfieri per il cambiamento. Saremo in campo con loro con i nostri 80 candidati al Consiglio Comunale per portare ai cittadini delle comunità locali il progetto politico del nostro Leader Giorgia Meloni.

Il Nostro Partito vuole trainare i centrodestra alla vittoria e confermarsi prima forza politica dello schieramento come già è stato alle ultime Regionali.

Ringrazio tutti i Dirigenti Provinciali e comunali che hanno dato il contributo politico ed organizzativo indispensabile insieme all’opera dei nostri Parlamentari, Consigliere Regionale e Consigliere

Provinciale.” Lo dichiara Giuseppe Fabbricatore, Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Salerno.