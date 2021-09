SALERNO. ECCO TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI DELLE CIVICHE DI MICHELE SARNO

Tre liste civiche, insieme a quelle di partito, per Michele Sarno candidato sindaco di Salerno. Ecco tutti i nomi in corsa per il Consiglio Comunale.

IO SONO SALERNITANO – SARNO SINDACO

Giulio Cirillo

Filippo Di Muro

Anna Di Vittorio

Francesca Iannuzzella

Cristian Gioia

Alfredo Lamberti

Pasquale Iannone

Gioacchino Russo

Giorgia Carraturo

Fabio Di Donato

Luigi Iemma

Fabiola Giardullo

Roberto Ameno

Davide Naimoli

Valentina Simeone

Teresa Caramuta

Alessandro Vigilante

Annunziata Marotta

Leonardo Canino

Giuseppe Rainone

Maria Grattacaso

Carmela Belmonte

Gerardo Guariniello

Anna Gioia

Sofia Gioia

Mariarosaria Quaranta

Alfonso Santoro

Marco Pepe

Marco Guariniello

Irene Monica

Francesco Malafronte

Anna Maria Rinaldi

DIVERSI MA UGUALI – SARNO SINDACO

Antonio Picardi

Marco Zita

Antonino Sergio Cuzzola

Antonio Fariello

Francesco Fiorillo

Luca Mazzei

Damiano Di Poto

Gianfranco Cacace

Luigi Luongo

Enrica Macciocchi

Fabrizio Pinton

Onofrio Ferrara

Flora D’Amore

Domenico Guida

Paolo Porpora

Antonio Vitiello

Gaetano Cesarano

Clementina Fattorusso

Mariarosaria Raiola

Francesco Saverio Di Somma

Angelo Di Somma

Federica Di Somma

Alfonso Manfredonia

Ginacarlo Napoli

Alfonso Sellitti

Mario Nocera

Bianca Maria Sabbarese

Gerardo Ascolese

Isabella Sannino

Vilia Musat

Elisabetta Russo Guarra

Serena Landi

RINASCITA – MICHELE SARNO SINDACO

Giovanni Novella

Luigi Carovano

Ciro Giordano

Luigina Fortunato

Dimitri Strianese

Giosue Feola

Nino Belmonte

Massimo Capriglione

Giorgio Imperato

Vincenzo Pellegrino

Ulisse Di Muro

Ornella D’Urso

Annalisa Puglia

Jedut Katarzyna

Rita Mazzotti

Lewis Emilce Thomas

Vittorio Schettino

Mario Saviello

Roberto Melucci

Massimo Alfano

Giampaolo Quaranta

Febronia detta Monia Pichilli

Davide Avallone

Mariagiulia Caputo

Carmine Romaniello

Francesco Gazzani

Andrea Avagliano

Maria Lambiase

Roberto Longo

Maria Teresa Bisogno

Laura Cacace

Simona Mendicino