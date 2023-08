FORZA ITALIA. IL CONGRESSO NAZIONALE IL 24 ED IL 25 FEBBRAIO DEL 2024

A poche settimane dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste per le Europee 2024, in un clima oramai avviato di campagna elettorale, Forza Italia ha deciso di tenere il congresso per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale: data fissata per il 24 ed il 25 Febbraio del prossimo anno. Lo ha stabilito la riunione dell’esecutivo nazionale, riunitasi a Roma, prima di un veloce rompete le righe per il periodo estivo. Antonio Tajani, attuale reggente del partito, ha già deciso di candidarsi per il congresso del prossimo febbraio ed, a questo punto, bisognerà solo attendere se la sua sarà una candidatura unitaria o, se, invece, anche altri tenteranno la scalata al ruolo di coordinatore nazionale del partito degli azzurri.

È stato confermato anche il via libera unanime alla proposta del vice premier e ministro degli Esteri di nominare Francesco Battistoni nuovo responsabile Organizzazione. Il deputato, in Forza Italia dal 1994, considerato vicino a Tajani, è originario della provincia di Viterbo e a settembre è stato eletto nelle Marche dove è commissario dal 2019. Sostituisce Gregorio Fontana.