EUROPEE 2024. L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO PRONTO CON IL M5S?

Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, potrebbe essere il capolista, nella circoscrizione Sud, alle prossime elezioni Europee del 9 giugno 2024. Nelle ultime settimane, tramontata, almeno per il momento, l’ipotesi di una candidatura alle Regionali 2025 in Campania, Fico sta pensando alle prossime Europee, in attesa che venga eliminato il vincolo del terzo mandato, cosi’ come sembra sempre piu’ probabile in casa M5S. Per l’ex Presidente della Camera dei Deputati, fermo ai box dal settembre dello scorso anno, si tratterebbe di un ritorno alla politica attiva, in una circoscrizione, quella Sud, dove il Movimento 5 Stelle sembra avere maggiore gradimento rispetto al resto d’Italia.

