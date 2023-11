FORZA ITALIA, LEGA E NOI MODERATI: PRONTA LA LISTA PER LE PROVINCIALI 2023

I responsabili provinciali di Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno raggiunto una prima intesa per la composizione della lista unica che i tre partiti presenteranno, il prossimo 29 Novembre, a Palazzo Sant’Agostino per partecipare alla prossima tornata elettorale per le Provinciali del 20 Dicembre.

Nel corso dell’ultima riunione è stato sancito la divisione dei candidati che ciascun partito dovrà proporre per la composizione della lista: 7 i nomi che spettano a Forza Italia, altrettanti alla Lega, 2 per Noi Moderati. Scontata la candidatura dei due consiglieri provinciali uscenti Del Sorbo (Lega) e Ruberto (Forza Italia): molto probabile una candidatura in quota Forza Italia proveniente dal Consiglio Comunale di Scafati (Gennaro Avagnano).