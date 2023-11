SAN VALENTINO TORIO. L’APPELLO DEL SINDACO STRIANESE: “PIU’ ATTENZIONE ALLA DIFFERENZIATA”

“Un gran lavoro per la pulizia del paese, ma ci appelliamo ancora una volta ai cittadini per il rispetto del calendario e degli orari di conferimento dei rifiuti. Ringrazio l’ Assessore all’ Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Pasqualina Garofalo, la nostra Azienda San Valentino Servizi nelle persone del Presidente e dei componenti del CDA, degli operatori e dei collaboratori tutti per l’ ottimo lavoro che si sta svolgendo per la pulizia del paese, anche in termini di spazzamento.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

L’ utilizzo della spazzatrice meccanica per migliorare il servizio e’ una soluzione che sta dando i propri frutti.

E’ importante pero’ invocare ulteriormente al rispetto del calendario di conferimento dei rifiuti.

Ringraziamo di cuore i tantissimi cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti ma invochiamo alla responsabilita’ coloro che non differenziano bene e non conferiscono i rifiuti negli orari previsti.

In questo modo si rischia di mandare in fumo i sacrifici di tutti.

Come annunciato ci saranno i controlli e le sanzioni.

Aiutateci a tenere calmierate le tariffe della TARI ed a tenere il paese ancora piu’ pulito.